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Тайцам всё равно, что творится в мире и в их стране
Но не до такой степени, как американцам или китайцам.
10 января 2017 - 2
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Продажа недвижимости в Паттайе:

СДАМ СВЕТЛУЮ КВАРТИРУ НЕДОРОГО (ПАТТАЙЯ)
14 000 ฿.
Сдам квартиру в районе Пратамнак
28 500 ฿.
Продаю квартиру студио 150 м. от моря. в Паттайе,
1 563 333 ฿.
Продажа студии в Club Royal
1 050 000 ฿.
Вилла 215 м2 о. Пхукет поселок Rawai Grand House
10 000 000 ฿.
Продаю Кафе русской кухни
2 050 000 ฿.
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Лента активности
4 часа назад
Thayman  добавляет статью Стоимость жизни в Таиланде в 2017 году
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Новости форумов
пех  отвечает в теме «Мото Паттайя.»
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пех  отвечает в теме «Отель Island View 3*»
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21 декабря 2016
demis  отвечает в теме «Как купить квартиру в Паттайе?»
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15 декабря 2016
lecompt1221  отвечает в теме «Тайские мужчины: какие они?»
1 декабря 2016
lecompt1221  отвечает в теме «Природные катаклизмы»
1 декабря 2016
lecompt1221  отвечает в теме «Работа для ландшафтного дизайнера»
1 декабря 2016
lecompt1221  отвечает в теме «РЕСТОРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ В БАНГКОКЕ»
1 декабря 2016

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Продажа авто, мото, вело и другого транспорта в Паттайе:

Видеорегистратор КАРКАМ А2 в форме зеркала заднего
2012 г.в.
2 200 ฿.
Продам Toyota Corolla 1998 1.6 115 л.с. Автомат
1998 г.в.
79 999 ฿.
Chevrolet Optra
2006 г.в.
230 000 ฿.
Toyota Fortuner
2012 г.в.
700 000 ฿.
Toyota Vios
2011 г.в.
370 000 ฿.
Honda PCX-125
2011 г.в.
45 000 ฿.
Работа в Паттайе
Этот раздел для тех, кто ищет работу в Паттайе или хочет найти сотрудника.

 
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Предлагаю работу
10 января 2017 няня по договоренности
7 января 2017 Няня для мальчика 1,4 года Договорная
9 декабря 2016 Видео оператор, монтаж видео.
29 ноября 2016 Тренер по тайскому боксу 25000
26 ноября 2016 На змеиную ферму менеджеры по продажам
Ищу работу
4 января 2017 преподаватель ,репетитор по английскому 20000
23 декабря 2016 Графический и веб-дизайнер / UI/UX / 2D художник / 40000
8 ноября 2016 Графический Дизайнер, ретушер, художник,перподават Договорная
5 октября 2016 Инженер систем видеонаблюдения, домофонии, контрол от 15000
25 августа 2016 Любая 20000
Экскурсии Паттайи
Слоны, крокодилы, змеи и конечно фрукты.

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