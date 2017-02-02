Прают не отказался от "Физкульт среды", но теперь рядом дежурит скорая Премьер Прают Чан-оча решил продолжить свою политику "Физкульт среда", несмотря на то что на прошлой неделе губернатор района Пра Након упал в обморок во время упражнения и потом умер. 2 февраля 2017 -