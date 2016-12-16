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2016 г. подходит к концу и Google представил свой итоговый отчёт "Год в поиске", основанный на наиболее популярных поисковых запросах жителей Таиланда в уходящем году.16 декабря 2016 - 0
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Новости / События
30.12.2016 Волкинг стрит в декабре
30.12.2016 Тайская шаурма из макашницы на Джомтьене
30.12.2016 Экскурсия по Кофейной фабрике в Паттайе
29.12.2016 Предновогодняя суета на Волкинг стрит
24.12.2016 На Волкинг стрит с ребенком
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Публикации / Интервью
22.12.2016 Ломка представлений о Паттайе
22.12.2016 Можно ли купаться в море в Паттайе?
05.12.2016 Парк "Мини Сиам" в Паттайе
27.11.2016 Подводный мир в Паттайе
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Лента активности
1 час назад
1 день назад
Димарик добавляет комментарий: "Карты в 7/11 у меня везде брали" - это пять! И карты у него в севене берут, и тротуары на Пратамнаке везде, и курс рубля в обменнике выго
1 день назад
комментарий: Даже на двух вилках теряется меньше, чем на "одной", но конской.добавляет
1 день назад
комментарий: "У нас в банке Приморье" - не всем повезло жить в Приморье. На остальной территории России бат купить затруднительно.добавляет
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Вчера в 14:49
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Ломка представлений о Паттайе
Вчера в 14:43
Ломка представлений о Паттайе
28 декабря 2016
Ломка представлений о Паттайе
28 декабря 2016
Ломка представлений о Паттайе
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Этот раздел для тех, кто ищет работу в Паттайе или хочет найти сотрудника.
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